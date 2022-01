Tentative géante de rachat – Microsoft signe un chèque record pour s’imposer dans le jeu vidéo Le géant informatique tente de renforcer sa place au sein d’une industrie en plein essor en proposant de racheter Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. Olivier Wurlod

Microsoft propose de reprendre Activision Blizzard, l’un des plus gros acteurs du marché avec des franchises au succès mondial telles que « World of Warcraft » , « Overwatch » , « Call of Duty » ou encore « Candy Crush » . KEYSTONE

L’année commence sur les chapeaux de roues pour l’industrie du jeu vidéo. Quelques jours après un accord à 12,7 milliards entre Take Two et Zynga, Microsoft s’apprête à chambouler à son tour toute la branche. Avec un chèque de 69 milliards de dollars, le groupe américain propose de reprendre Activision Blizzard, l’un des plus gros acteurs du marché avec des franchises au succès mondial telles que «World of Warcraft», «Overwatch», «Call of Duty» ou encore «Candy Crush».