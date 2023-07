Plan climat – Mieux faire dialoguer Lausanne et ses start-up Un élu Vert’libéral demande la création d’une plateforme entre Commune et entreprises innovantes. Le Conseil communal le suit en partie. Lise Bourgeois

Avec la présence à Lausanne du campus de l’EPFL, la facilitation des échanges entre la Ville et les start-up serait d’autant plus pertinente, juge le conseiller communal Vert’libéral Mathias Paquier. Il propose un laboratoire «d’innovation collaborative». La Municipalité étudiera la question. MARVIN ANCIAN/ARCHIVES

Avec un peu de réticence, le Conseil communal de Lausanne à majorité de gauche a donné sa bénédiction, le mois dernier, à une proposition du Vert’libéral Mathias Paquier. Son idée? Étudier un projet de plateforme d’échanges entre les start-up locales et la Ville. Elle pourrait, par exemple, prendre place dans les halles Nord de Beaulieu.

Ce n’est pas que le projet déplaît, mais plusieurs élus ont fait valoir que la Ville favorisait déjà ces échanges. Quoi qu’il en soit, une majorité a estimé qu’il valait la peine de se pencher sur le sujet, ne serait-ce qu’en faisant le bilan des relations entre la Ville et ce segment du secteur privé.

Start-up à la peine

Le postulat de Mathias Paquier veut pourtant aller plus loin. L’élu Vert’libéral, qui est par ailleurs responsable du Fonds de soutien à l’économie durable au Service de la promotion de l’économie et de l’innovation à l’État, plaide que Lausanne se trouve proche de l’EPFL, des universités et des hautes écoles. Or, le conseiller communal constate, de son expérience, que les start-up peinent à «décrocher des collaborations avec les collectivités publiques.»

«J’ai eu des témoignages d’entrepreneurs qui ne savaient pas vers quel interlocuteur se tourner au moment de joindre une Commune», relate le postulant. L’idée d’un guichet où ces contacts seraient facilités a donc émergé. Cela existe dans d’autres villes d’Europe. Barcelone par exemple a monté un «Urban Lab», soit une structure dédiée aux entreprises qui souhaitent tester de nouvelles technologies «dans les rues de la ville, en étroite collaboration avec la Municipalité», comme l’écrit Mathias Paquier dans son postulat.

«On a besoin de l’économie privée.» Mathias Paquier, conseiller communal Vert’libéral

En commission, la municipale Natacha Litzistorf a fait valoir qu’il fallait bien étudier la question, notamment en définissant la notion d’«innovation», avant de prendre des mesures supplémentaires par rapport à ce que la Ville fait déjà. Car il y a, selon le rapport de commission, «une multitude de collaborations avec le secteur de la recherche et de l’innovation». Des échanges qui restent, aux yeux de l’élu Vert’libéral, «insuffisants».

Mobilité, transition énergétique, infrastructures digitales ou encore alimentation durable: tels seraient quelques-uns des domaines concernés. «Comme d’autres, le Plan climat de la Ville de Lausanne est très ambitieux, poursuit Mathias Paquier. Or, ces programmes ne peuvent pas être financés et réalisés intégralement par les services de la Commune. On a besoin de l’économie privée et de ce qui se fait en matière de recherche et d’innovation pour trouver les solutions de demain.»

