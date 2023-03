Etude genevoise – Mieux gérer ses émotions pourrait permettre de mieux vieillir Et si savoir rapidement dissiper anxiété et idées noires pouvait aider à prévenir déclin cognitif et apparition de maladies neurodégénératives? Une équipe de neuroscientifiques de l’Université de Genève a décidé d’étudier les processus en jeu. Laetitia Grimaldi

L’étude a montré que le cerveau des personnes âgées reste plus longtemps «bloqué dans l’émotion» que celui des plus jeunes. GETTY IMAGES

L’enquête ne fait que commencer et elle s’avère passionnante. D’un côté, émotions négatives, anxiété et dépression qui viennent bouleverser nos neurones, de l’autre, la façon dont notre cerveau vieillit, sous l’influence du temps qui passe mais aussi, probablement, des turbulences émotionnelles qu’il gère en permanence. Voici le champ d’investigation d’une équipe de neuroscientifiques de l’Université de Genève (UNIGE). Ils viennent de publier dans la revue «Nature Aging»* un article sur l’activation du cerveau de personnes – âgées ou plus jeunes – lorsqu’elles visionnent des séquences montrant la souffrance d’autrui. Cette recherche s’inscrit dans une vaste étude européenne, MEDIT-AGEING, visant à mieux comprendre le vieillissement neurologique et à évaluer l’impact d’interventions non pharmacologiques pour mieux vieillir.