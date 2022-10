Quartier de Lausanne redessiné – «Mieux vaut entendre les cris des enfants que les voitures» La transformation de la rue des Échelettes, rendue «vivante» en 2021, divise les riverains. La grande majorité la voit d’un bon œil. Thibault Nieuwe Weme

En lieu et place des voitures qui circulaient dans les deux sens, la rue lausannoise des Échelettes est devenue entièrement piétonne depuis l’été 2021. Pour le bonheur des enfants… et l’agacement de certains riverains. PATRICK MARTIN

«Avant, il y avait des places de parc et des voitures qui circulaient dans les deux sens ici.» Difficile de les imaginer au milieu du bitume coloré où quelques petits cyclistes zigzaguent entre les plantes et les malles à jouets qui peuplent désormais la rue des Échelettes à Lausanne. On est loin du «calvaire» décrit par quelques habitantes du quartier dans les pages de «Lausanne-Cités».