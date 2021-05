Payer quelques francs de plus son billet d’avion pour contribuer à un projet visant à réduire les émissions de CO 2 . Nombre de voyageurs optent pour cette forme de compensation au moment de réserver leur place pour Barcelone ou New York. Une façon d’atténuer leur empreinte carbone et, peut-être, de se donner bonne conscience lors de l’embarquement.

A lire: Bataille aérienne autour de crédits CO2 «fantômes»

L’avantage de cette méthode, c’est qu’elle est facultative: nulle obligation de s’y plier. L’inconvénient, c’est que ses résultats peuvent être lointains et incertains. En particulier si votre obole est destinée au grand marché des crédits carbone. Une récente enquête britannique met en lumière des calculs hasardeux et des estimations exagérées concernant la déforestation qu’empêcheraient certains programmes verts. Les compagnies aériennes qui les financent améliorent certes leur bilan en termes de CO 2 , mais vous ne serez sûr de rien en arrivant à destination.

«Quand le prix de ces alternatives au kérosène deviendra compétitif, l’industrie aéronautique les adoptera. Et réduira réellement son impact sur le climat.»

Tentons une comparaison avec la taxe sur les billets d’avion qui sera introduite en Suisse si la nouvelle loi sur le CO₂ convainc le peuple le 13 juin. Inconvénient majeur: elle sera obligatoire et progressive. Plus vous volerez loin et souvent, plus vous débourserez. En revanche, votre argent sera redistribué de manière claire. La moitié ira à l’allègement du fardeau des primes maladie. L’autre alimentera le futur Fonds pour le climat.

C’est dans ce second point que l’aviation peut trouver son compte. Ce fonds doit favoriser le développement de carburants durables. Des pistes crédibles existent, des recherches de pointe sont déjà menées en Suisse pour y parvenir. Quand le prix de ces alternatives au kérosène deviendra compétitif, l’industrie aéronautique les adoptera. Elle réduira réellement son impact sur le climat. Et nous nous envolerons avec l’esprit plus libre.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.