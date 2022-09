Trois sites concernés en Valais – Migros accusée d’élever des poulets dans des conditions cruelles L’organisation Tier im Fokus dénonce les conditions d’élevage sur des sites à Sierre, Saillon et Vernayaz. Une pétition intitulée «Une Migros sans torture» a été lancée.

1 / 3 Le comportement agressif des coqs entraîne de nombreuses blessures chez les poulets. Tier im Fokus

L’organisation de défense des droits des animaux Tier im Fokus (Tif) accuse Migros d’élever des poulets de chair dans des conditions cruelles sur trois sites en Valais. Elle a lancé une pétition pour un élevage «sans torture». Le grand distributeur rejette ces accusations.

Les conditions des poulets dans l’élevage industriel suisse sont cruelles, affirme dimanche Tobias Sennhauser, président de Tif, dans les colonnes de la «SonntagsZeitung». Dans un communiqué, l’organisation de défense des droits des animaux évoque l’élevage de 25 millions de poussins dans les exploitations valaisannes de Sierre, Saillon et Vernayaz – avec plusieurs photos à l’appui.

TiF – qui fait partie de l’alliance à l’origine de l’initiative contre l’élevage intensif soumise au vote le 25 septembre – exige que le groupe Micarna des industries Migros n’utilise que des races à croissance plus lente et en meilleure santé dans l’élevage. La pétition demande aussi à accorder à tous les animaux reproducteurs «un exercice régulier en pâturage».

Contrôles réguliers par des tiers

Contactée par Keystone-ATS, la Fédération des coopératives Migros (FCM) indique ne pas disposer encore de preuves vérifiables pour savoir si les images publiées par Tif avec sa pétition proviennent de l’un de ses sites en Valais. «Nous constatons que les directives légales sont respectées dans les exploitations Micarna», a précisé la FCM.

Les exploitations sont régulièrement contrôlées par des tiers, précise la FCM. Par ses projets en faveur du bien-être des animaux, Migros prouve régulièrement qu’elle assume ses responsabilités, en ne vendant par exemple plus que des œufs frais et cuits issus d’élevages en plein air et répondant au moins au standard IP-Suisse.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.