Commerce de détail – Migros fait sauter le tabou de l’alcool Les délégués ont accordé samedi le droit aux dix coopératives régionales de consulter leurs bases sur la vente de vin, bière et spiritueux dans les enseignes Migros. Un virage qui inquiète la Croix-Bleue. Ivan Radja

Jusqu’ici cantonnées aux Migrolino, stations Migrol, satellites Denner et disponibles sur Migros Online, les boissons alcoolisées pourraient arriver en rayon en 2023. Barbara Héritier

Gottlieb Duttweiler était amateur de vin et fumait le cigare, mais refusait catégoriquement de faire commerce de l’alcool et du tabac. Or, voici que, samedi, l’un des principes constitutifs de l’esprit de Migros tel que voulu par son fondateur a sauté. Par 85 voix contre 22, les délégués réunis à Zurich ont accepté de modifier les statuts, donnant liberté aux dix coopératives régionales de décider si elles autorisent la vente de vin, de bière et d’alcools forts dans leurs succursales.

Rien n’est encore fait. Il s’agira en décembre pour les comités de ces coopératives de choisir s’ils ouvrent la consultation à leurs coopérateurs et, si c’est le cas, il reviendra à ces derniers de se prononcer début juin. Suivant les décisions prises et le résultat des votes (la majorité des deux tiers est requise), il se peut par exemple que l’on trouve dès la fin de l’année prochaine, ou en 2023, de l’alcool dans les enseignes de Migros Vaud, mais pas de Migros Lucerne.