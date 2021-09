Agriculture cellulaire – Migros, Givaudan et Bühler créent un site pour la viande de culture Les activités du «Cultured Food Innovation Hub» débuteront en 2022. Ce projet répond à une hausse de la demande pour les denrées alimentaires d’origine végétales.

L’agriculture cellulaire spécialisée dans la viande cultivée permet d’élaborer des produits d’origine animale sans exploiter les animaux. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Leandre Duggan

Les groupes Migros, Givaudan et Bühler ont fondé ensemble un laboratoire destiné à soutenir le développement de produits issus de l’agriculture cellulaire et à accroître les parts de marché de ces derniers.

Les activités du «Cultured Food Innovation Hub» débuteront l’année prochaine et soutiendront notamment les jeunes sociétés actives dans ce secteur.

«En leur fournissant équipements technologiques et connaissances, cette nouvelle entité soutiendra les entreprises qui débutent dans la production de viande, de poisson et de fruits de mer cultivés, ainsi que dans la fermentation de précision», précise mercredi un communiqué conjoint.

Le «Cultured Food Innovation Hub» sera une entreprise indépendante, détenue à 100% par les trois entreprises et située à Kemptthal, non loin de Zurich.

Sans exploitation des animaux

La nette progression ces dernières années des denrées alimentaires d’origine végétale dans le monde montre que les consommateurs et consommatrices se soucient de l’environnement et sont à la recherche de produits sains, éthiques et durables, font remarquer les initiateurs de ce projet pilote.

L’agriculture cellulaire spécialisée dans la viande cultivée permet d’élaborer des produits d’origine animale sans exploiter les animaux. Des technologies comme la fermentation peuvent être utilisées pour cultiver des produits carnés.

