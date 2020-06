Représentation des femmes – Migros jette au rebut 60 000 sacs qu’elle juge provocants À Zurich, la coopérative suscite la polémique. Trois artistes ayant conçu pour elle des cabas l’accusent de censure. Réactions. Gabriel Sassoon

Cabas refusés Migros ne vendra finalement pas ces sacs en papier conçus par trois artistes. Micron 3

S’agit-il de pudibonderie? De sexisme? Une certitude, c’est un ratage complet en termes de communication pour Migros Zurich, plongée dans une tourmente dont elle se serait bien passée. La polémique enfle depuis lundi, lorsque le «Tages-Anzeiger» révélait que la coopérative avait jeté au rebut des milliers de cabas conçus spécialement par Micron 3, trois artistes de renom. Sur les sacs en papier figurent un chat et une femme nue. Tous deux tuent le temps en buvant du café ou en partageant une pizza. On y voit aussi le félin chatouillant sa maîtresse ou assis sur le dos de celle-ci, à quatre pattes, toujours dans le plus simple appareil.