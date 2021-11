Commerce de détail – Migros ouvre la consultation sur la vente d’alcool

Ce samedi, Migros entame les discussions de fonds sur la question sensible de la vente d’alcool dans ses succursales. Au final, les 2,2 millions de membres de la coopérative auront leur mot à dire.

Jusqu’à présent, les statuts de la Migros interdisent la vente d’alcool dans les succursales du géant orange. Le fondateur Gottlieb Duttweiler voulait s’assurer que son modèle d’affaires, basé sur des prix bas grâce à de faibles marges, n’encouragerait pas la dépendance à l’alcool, selon le site internet du distributeur.

Mais le groupe contourne cette règle depuis des années. On peut trouver de l’alcool et même parfois des cigarettes chez Denner, filiale de Migros, dans les Migrolino, sur la plateforme internet leshop.ch, dans les stations-service Migrol et dans les magasins partenaires VOI.