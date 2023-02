Monde des entreprises – Migros rachète les activités suisses de Zur Rose Une filiale du géant orange a mis la main sur la société thurgovienne active dans l’approvisionnement intégré de médicaments.

Zur Rose percevra un montant de 360 millions de francs pour la transaction. KEYSTONE/Gaetan Bally

Medbase, une filiale du géant de la distribution Migros a acquis les activités suisses de l’entreprise Zur Rose, une société active notamment dans l’approvisionnement intégré de médicaments. Zur Rose percevra un montant de 360 millions de francs pour cette transaction, au cours de laquelle tous les collaborateurs seront repris.

Cela permet à Zur Rose de se concentrer sur ses activités d’introduction de l’ordonnance électronique en Allemagne, son marché le plus important. À la suite de cette opération dont la finalisation est attendue au deuxième trimestre, le groupe thurgovien n’aura plus de dette et son ratio de fonds propres montera à 73%, indique vendredi un communiqué.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.