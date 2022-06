Mise en garde – Migros rappelle deux types d’emballage de cumin Des contaminations par des plantes présumées cancérigènes ne sont pas à exclure.

Migros rappelle des emballages de cumin. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Migros rappelle les emballages de cumin «Cumin graines», en pots de 33 grammes et les «Spice Sticks cumin LeChef», de 4,8 grammes. L’épice présente des contaminations par des plantes présumées cancérigènes.

Des alcaloïdes pyrrolizidiniques (AP) ont été retrouvés dans le cumin concerné, a indiqué Migros ce mardi. Ceux-ci sont des composants naturels des végétaux. La contamination se fait souvent par des plantes sauvages. Consommés régulièrement, les AP peuvent provoquer des lésions hépatiques et sont susceptibles d’augmenter le risque de cancer.

Les emballages de 33 grammes avec les dates de péremption au 02.2024 et 11.2023 sont concernés. Pour les sticks, les dates limites de consommation des lots rappelés sont le 10.2024 et le 01.2025. Les autres dates ne sont pas concernées pour les deux emballages. Migros a déjà retiré les produits concernés de ses rayons. Les clients peuvent les rapporter en magasin et se faire rembourser.

ATS

