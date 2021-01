Mise en garde – Migros rappelle sept salades contenant du maïs Un contrôle interne du géant orange a révélé la présence de bactéries pathogènes de type listéria dans le maïs. Sept produits susceptibles d’engendrer des problèmes de santé ont été retirés.

Certains produits, comme le Saladbowl Tuna Tomato Anna`s Best, ne doivent pas être consommés. Migros

Migros a annoncé mardi dans un communiqué rappeler sept salades contenant du maïs. Un contrôle interne a révélé la présence de bactéries pathogènes de type listéria. Le géant orange demande à sa clientèle de ne pas consommer les produits suivants:

Nom: Salade mêlée M-BudgetNuméro d'article: 1310.200À consommer jusqu'au: 7.1.2021 (xxx /17) et 8.1.2021 (xxx /17)Prix de vente: Fr. 3.55Lieux de vente: coopérative Lucerne, coopérative Bâle, Migros Online

Salade mêlée M-Budget Migros

Nom: Saladbowl Chicken M-ClassicNuméro d'article: 1303.233À consommer jusqu'au: 7.1.2021 (xxx /17) et 8.1.2021 (xxx /17)Prix de vente: Fr. 4.90Lieux de vente: coopérative Suisse orientale, coopérative Bâle, outlet Dierikon (LU)

Saladbowl Chicken M-Classic Migros

Nom: Salade méditerranéenne Anna`s BestNuméro d'article: 1310.234À consommer jusqu'au: 7.1.2021 (xxx /17) et 8.1.2021 (xxx /17)Prix de vente: Fr. 3.80Lieux de vente: coopérative Lucerne, coopérative Bâle, outlet Dierikon (LU)

Salade méditerranéenne Anna`s Best Migros

Nom: Salade de fête Anna's BestNuméro d'article: : 1310.208À consommer jusqu'au: 7.1.2021 (xxx /17)Prix de vente: Fr. 4.10Lieux de vente: coopérative Lucerne, coopérative Bâle, Migros Online

Salade de fête Anna's Best Migros

Nom: Salade exquiseNuméro d'article: 1303.230À consommer jusqu'au: 7.1.2021 (xxx /17) et 8.1.2021 (xxx /17)Prix de vente: Fr. 3.90Lieu de vente: coopérative Bâle

Salade exquise Migros

Nom: Saladbowl Country Style Anna`s BestNuméro d'article: 1303.243À consommer jusqu'au: 7.1.2021 (xxx /17) et 8.1.2021 (xxx /17)Prix de vente: Fr. 5.80Lieux de vente: coopératives Lucerne, Suisse orientale, Tessin, Bâle et Zurich

Saladbowl Country Style Anna`s Best Migros

Nom: Saladbowl Tuna Tomato Anna`s BestNuméro d'article: 1303.246À consommer jusqu'au: 7.1.2021 (xxx /17) et 8.1.2021 (xxx /17)Prix de vente: Fr. 4.90Lieux de vente: coopératives Lucerne, Suisse orientale, Tessin, Bâle et Zurich, Migros Online

Saladbowl Tuna Tomato Anna`s Best Migros

comm/pac