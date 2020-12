Mise en garde – Migros rappelle trois bols de salade au poulet Des bactéries pathogènes de type Listeria ont été retrouvées dans le poulet. Un risque pour la santé ne peut pas être totalement exclu. Il ne faut pas consommer ces produits.

Les articles en question, retirés des rayons, étaient également en vente dans les magasins VOI (photo prétexte). KEYSTONE

Migros demande à sa clientèle de ne pas consommer les articles suivants:

Nom: Saladbowl Poulet Migros DailyNuméro d'article: 1313.522Dates limites de consommation: 15.12.2020 (15/L348) et 16.12.2020 (15/L349)Prix de vente: Fr. 7.50Lieux de vente: coopératives Migros Zurich, Aar, Neuchâtel-Fribourg, Lucerne, Vaud et Valais

Nom: Saladbowl Chicken & Cheese Migros DailyNuméro d'article: 1313.545Dates limites de consommation: 15.12.2020 (15/L348) et 16.12.2020 (15/L349)Prix de vente: Fr. 8.90Lieux de vente: coopératives Migros Zurich, Aar, Neuchâtel-Fribourg, Lucerne, Vaud et Tessin

Nom: Saladbowl Poulet Caprese Anna's BestNuméro d'article: 1303.247Dates limites de consommation: 15.12.2020 (15/346), 17.12.2020 (15/L348) et 18.12.2020 (15/L349)Prix de vente: Fr. 5.95Lieux de vente: coopératives Migros Zurich, Lucerne, Tessin, Suisse orientale et Bâle

En effet, lors d’un contrôle interne, des bactéries de type Listeria ont été retrouvées dans le poulet. Elles présentent un risque sanitaire. Dans certains cas, leur consommation peut déclencher des symptômes semblables à ceux de la grippe (fièvre, maux de tête, nausées). Les articles en question, retirés des rayons, étaient également en vente dans les magasins VOI.

Le géant orange conseille aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d'une déficience immunitaire de consulter immédiatement un médecin si elles présentent de tels symptômes. Les clients ayant acheté l'un des produits concernés peuvent le rapporter en magasin, où le prix de vente leur sera remboursé, indique Migros dans un communiqué.

Comm/nxp