Migros répond à Greenpeace – Moins de viande dans les magasins? «Ce n’est pas possible» Une pétition demande au géant orange de baisser la part de viande au profit des produits à base de plantes. La demande reste forte, réplique Migros. Etonam Ahianyo

La majorité de la clientèle de Migros continue à manger de la viande. KEYSTONE/Alessandro Della Bella

«Moins de viande, plus de produits à base de plantes.» C’est l’intitulé d’une pétition remise cette semaine à la direction de Migros par Greenpeace. Signé en six semaines par plus de 18’000 personnes, le texte appelle le géant orange à réduire «efficacement ses émissions et à protéger la biodiversité en vendant moins de produits d’origine animale».