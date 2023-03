Ski alpin – Mikaela Shiffrin en route vers sa 88e victoire en Coupe du monde La saison de Mikaela Shiffrin pourrait bien se terminer par une nouvelle victoire. L’Américaine a dominé la première manche du dernier géant de la saison. Lara Gut-Behrami est pour l’instant sixième. Rebecca Garcia

Mikaela Shiffrin s’est encore une fois montrée diablement efficace lors de la première manche du géant de Soldeu. AFP

Elle a battu le mythique record d’Ingemar Stenmark. Désormais, Mikaela Shiffrin définit elle-même les limites de son sport. L’Américaine s’était déjà assuré le globe de la spécialité lors des épreuves d’Åre, en Suède. Elle semble en avoir encore sous les chaussures de ski, puisqu’elle pointe en tête de course après la première manche du géant de Soldeu (Andorre), le dernier de la saison. La Canadienne Valérie Grenier (+0’’62) et l’Italienne Marta Bassino (+0’’63) complètent le podium provisoire.

Lara Gut-Behrami (+0’’80) pointe à la sixième place, après avoir perdu son bâton en chemin. Wendy Holdener, treizième à 1’’51 de la leader, aurait besoin d’une sacrée vitesse en deuxième manche pour remonter dans la hiérarchie. Tout comme la Nidwaldienne Andrea Ellenberger (21e, +2’’92) et l’Obwaldienne Michelle Gisin (22e, +3’’03), encore plus loin dans le classement.

Toujours plus légendaire

Mikaela Shiffrin a géré à merveille son parcours. Des sauts assez courts, des passages au plus près des portes. Ses adversaires ont bien essayé, mais elles ne sont pas parvenues à égaliser le niveau de justesse de l’Américaine, qui s’envole donc vers sa 14e victoire de la saison, la 88e de sa carrière.

En slalom la veille, sa troisième place lui avait permis d’égaliser un record détenu par Lindsey Vonn. Les deux Américaines sont montées sur 137 podiums en Coupe du monde. Mais au vu de la trajectoire de la vainqueure du général, le record risque de ne pas être partagé bien longtemps.

La course a aussi engendré son lot d’éliminations. Les finales de Coupe du monde ont beau rassembler les meilleures de la saison régulière, il faut croire que le tracé était particulièrement difficile à appréhender pour certaines. Petra Vlhová, gagnante du slalom la veille, est sortie à quelques portes de l’arrivée. Federica Brignone, Sara Hector, Julia Scheib ou encore Nina O’Brien n’ont pas non plus terminé l’ultime épreuve disputée en Andorre. La deuxième manche devrait débuter à 12h00.

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

