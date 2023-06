La première chanson qui vient, c’est «Cocaine Blues». Johnny Cash a le culot de l’entonner devant les prisonniers de Folsom, en 1968: «J’ai pris une dose de cocaïne et j’ai abattu ma femme/Je suis rentré chez moi et je me suis couché.» L’histoire finit mal. Mais le génie de la chanson est de faire à la fois génuflexion devant le deuil et constat lucide face aux ravages de la coke.

Le cœur de Mike Ben Peter, trafiquant de drogue nigérian de 39 ans, s’est arrêté à l’hôpital en hiver 2018, à Lausanne, après une rude interpellation. Il faut respecter cette tragédie, en reconnaître la terrible tristesse humaine. Mais ne pas occulter pour autant que des milliers de personnes sont chaque année victimes des cartels de la cocaïne: assassinées, torturées, esclavagisées, corrompues et d’autres choses encore, de Medellín à Tijuana, d’Anvers à Casablanca ou Valence.

Mike Ben Peter, dealer, était leur complice, donc celui de meurtriers violents, sans le moindre scrupule. Il n’a pas été la victime des policiers lausannois, de la «société», ou du racisme, mais bien des criminels organisés pour lesquels il travaillait. Sa mort, c’est celle des risques du métier d’empoisonner les gens. Mike Ben Peter était sous le coup de quatre mandats d’arrêt au moment du drame: trafic de drogue et vols. Il devait purger 45 jours de prison ferme, 23 autres étaient pendants. Ce n’était pas un amateur, mais un professionnel récidiviste connu, qui avait sur lui plusieurs grammes de cocaïne prêts à être vendus. Cela ne justifie pas sa mort, l’homme a droit à sa paix. Mais une deuxième chanson résonne façon coda sombre devant son destin. «Cocaine», de J.J. Cale: «Si tu veux descendre, te retrouver au sol, cocaïne, elle ne ment pas.»



Au sortir de ce procès qui a vu les policiers acquittés, la dernière chanson à écouter s’appelle «Aux enfants de la chance», du Gainsbourg d’il y a trente-six ans: «Je dis dites-leur et dis-leur/De casser la gueule aux dealers/Qui dans l’ombre attendent leur heure.»

C’est en père de famille que j’écris, heureux que pour le moment, mes enfants n’aient à ma connaissance pas croisé, sur la Riponne lausannoise ou ailleurs, Mike Ben Peter ou un autre, attendant son heure. Si tel avait été le cas, j’aurais voulu que la police «fasse quelque chose», intervienne, empêche le trafic: on ne parle pas d’herbette qui fait rire, mais de poudre qui tue. J’ai ainsi du mal à concevoir les descriptions de Mike Ben Peter en seul «bon père de famille». Voilà un dealer qui aimait sans doute ses enfants, mais visiblement pas ceux des autres. Je souhaite aux descendants de Mike, au lieu d’en vouloir toute leur vie aux flics de Lausanne, de tourner leur rage vers les vrais salauds qui tiennent le trafic de drogue: ce sont eux qui avaient depuis longtemps signé l’arrêt de mort de leur papa.



Christophe Passer , né à Fribourg, travaille au Matin Dimanche depuis 2014, après être passé notamment par le Nouveau Quotidien et L'Illustré. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.