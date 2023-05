Les hommes qui font la guerre, en Ukraine ou ailleurs, ont-ils droit à mener une vie normale par la suite? Quand on a tué des ennemis, quand on a commis des exactions de gré ou de force, peut-on goûter à nouveau à l’insouciance, aux joies simples de l’existence? Et même réussir de grandes choses?

Posées dans notre Suisse pacifique et neutre, ces questions paraissent lointaines et théoriques. Elles sont pourtant au cœur de la polémique qui entoure Mike Horn depuis quelques mois. Rattrapé par son passé militaire, notre aventurier national met ses sponsors dans l’embarras. Il risque fort de perdre, fin mai, son statut de membre d’honneur de l’organisme Vaud Promotion.

«Je suis sûr qu’il y pense le matin devant sa glace, comme il pense à sa femme Cathy, décédée d’un cancer en 2015.»

Le célèbre explorateur n’a jamais caché qu’il avait, dans sa jeunesse, été actif dans l’armée sud-africaine. C’était à la fin des années 1980, avant son arrivée en Suisse, avant ses périples solitaires autour de l’Équateur ou au pôle Nord. Bien avant que des chaînes françaises en fassent une star de la télé-réalité.

Sachant que l’Afrique du Sud d’alors était celle de l’apartheid, on pouvait se douter que le soldat Horn ne passait pas ses journées à planter des tulipes. Mais l’enquête de «Temps Présent» diffusée à la mi-janvier sur la RTS a mis des mots sur l’indicible. À 19 ans, le futur citoyen de Château-d’Œx faisait partie d’un bataillon sanguinaire, chargé de traquer et de liquider des rebelles indépendantistes namibiens. Quitte, selon les témoignages glaçants d’anciens compagnons d’armes, à leur rouler dessus avec des blindés.

Près de quarante ans plus tard, Mike Horn se défend tant bien que mal. Il regrette d’avoir participé à de telles opérations. Il obéissait aux ordres, dit-il. «J’acceptais de le faire pour empêcher d’autres de tuer.» Il nie avoir participé à l’assassinat d’un dirigeant namibien, ancien compagnon de geôle de Nelson Mandela, en 1986. Et s’il admet avoir effectué des missions militaires secrètes après son service obligatoire, il refuse de dire en quoi elles consistaient.

En 1990, peu après la libération de Mandela, la Suisse a accueilli sans mot dire un jeune Sud-Africain nommé Mike Horn. Ce pays si clément envers le régime raciste de l’apartheid est devenu sa nouvelle patrie. Il y a bâti sa vie, fondé sa famille et conçu ses exploits.

«Plus facile de mourir que de survivre»

Aujourd’hui, je pense qu’il faut écouter les regrets qu’il exprime. Il n’aura probablement jamais à répondre de ses actes devant la justice. Mais je suis sûr qu’il y pense le matin devant sa glace, comme il pense à sa femme Cathy, décédée d’un cancer en 2015. «Il y a eu des moments, dans ma vie, où il aurait été plus facile de mourir que de survivre. C’est pour elle et nos deux filles que je me bats», m’avait-il confié en 2006, juste avant de partir pour une nouvelle aventure au bout du monde.

Peu de gens ici savent ce que signifie vraiment la guerre. Ni la brutalité qu’elle engendre. Mike Horn, lui, sait. Et il doit vivre avec.

