Carnet noir – «Mike mordait la vie à belles dents» Mike Aeschbach a disparu sur une route du Mexique, vendredi, à l’âge de 47 ans. La famille du freerider lui rend un vibrant hommage. Pierre-Alain Schlosser

Mike Aeschbach était un amoureux de la nature et des animaux. Ses cendres seront dispersées au Mexique et à Verbier. DR

Il y a à peine une semaine, Mike Aeschbach postait sur les réseaux sociaux des images de lui sautant en parachute, à torse nu, dans le ciel du Mexique. Précisément au-dessus de Puerto Escondido (sud-est), la ville où il s’était établi il y a tout juste un an.

Sur les images, Mike Aeschbach, 47 ans, dégage un puissant sentiment de liberté. «Autant vivre à fond et ne rien regretter», nous disait-il dans un article paru il y a onze ans jour pour jour. Ce Vaudois qui a grandi à Morges et à Goumoëns-la-Ville était un homme de passions. «Il était extrêmement sensible, il mordait la vie à belles dents. Il était toujours là pour ses amis», raconte sa sœur, Cindy Risse-Aeschbach.