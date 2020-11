Votre administration conteste le résultat de l’élection présidentielle. La démocratie américaine peut-elle survivre à une telle crise politique?

Le processus de transition fonctionnera et honorera nos obligations intérieures comme extérieures. Notre démocratie exige de nous que nous nous assurions que nos élections sont libres et justes, et que le processus de décompte des votes a été correctement mené. Les recours légaux que le président a lancés ont du sens, car ils ne font que renforcer l’importance que nous accordons à l’État de droit et à nos institutions. Nous avons un cadre constitutionnel. J’ai toute confiance dans le fait que les prochains jours et les prochaines semaines montreront à quel point nous sommes attachés au cadre constitutionnel de cette élection.