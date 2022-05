États-Unis – Mike Tyson évite les poursuites après avoir frappé un homme Importuné par un passager lors d’un vol en avril, Mike Tyson avait fini par frapper l’homme, visiblement ivre, avant d’être débarqué de l’avion.

L’ancien champion américain de boxe Mike Tyson ne sera pas poursuivi pour avoir frappé le mois dernier un passager, agité et vraisemblablement ivre, qui l’importunait à bord d’un avion, a décidé le procureur californien chargé d’examiner l’incident, cité par des médias américains.

Cette décision est «fondée sur les circonstances entourant la confrontation» telles que les vidéos et témoignages les font apparaître, en particulier «le comportement de la victime», explique dans un communiqué le procureur du comté de San Mateo, Steve Wagstaffe.

L’incident s’était produit le 20 avril avant le décollage d’un vol JetBlue entre San Francisco et la Floride. L’ancien boxeur de 55 ans avait frappé à plusieurs reprises ce passager quelques minutes après l’embarquement.

Débarqué de l’avion

Ce dernier, un homme de 36 ans, semblait ivre et apostrophait grossièrement des passagers qui embarquaient dans l’avion, a déclaré le procureur Wagstaffe au «Los Angeles Times». Certains témoignages ont également fait état d’un jet de bouteille d’eau en plastique sur Mike Tyson, qui était assis devant ce passager.

«Ce dossier ne relève pas de la justice pénale», estime le procureur, ajoutant que «si les parties veulent entamer un procès au civil, cela peut avoir lieu indépendamment de cette décision». Ni la victime ni Mike Tyson n’ont par ailleurs souhaité que des poursuites pénales soient engagées, indique le procureur dans son communiqué. L’ancien champion avait été débarqué de l’avion dans la foulée de l’incident.

Mike Tyson est l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire de la boxe. Plus jeune champion du monde des lourds, catégorie reine, en 1986 à 20 ans et 4 mois, «Kid Dynamite» a enchaîné les moments de gloire, avec une série de 37 combats sans défaite, mais aussi les dérapages, avec une défaite improbable en 1991 et un match tragi-comique contre Evander Holyfield en 1997. Mike Tyson a également été condamné en 1992 pour viol et emprisonné pendant près de trois ans. En 2007, il avait en outre admis une dépendance à la cocaïne.

