États-Unis – Mike Tyson visé par une nouvelle plainte pour viol au début des années 1990 L’ancien champion américain de boxe Mike Tyson est accusé par une femme, qui a porté plainte au civil, de l’avoir violée dans une limousine au début des années 1990 près de New York.

Celui qui fut considéré comme l’un des meilleurs poids lourds de tous les temps avait déjà été jugé coupable en 1992 de viol contre la mannequin Desiree Washington, 18 ans au moment des faits. Il avait alors passé trois ans derrière les barreaux.

Trente ans plus tard, une femme, qui a tenu à rester anonyme dans la procédure parce qu’elle craint d’être «attaquée par les médias et tous les fans» de Mike Tyson, a déposé plainte pour «viol» début janvier devant un tribunal civil du comté d’Albany. Elle réclame 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

La procédure est rendue possible par une loi de l’État de New York entrée en vigueur fin novembre et permettant, pendant un an, aux victimes d’agressions sexuelles de réclamer un procès au civil sans craindre la prescription.

Dans un bref témoignage daté du 23 décembre 2022 et joint à la procédure, la plaignante assure avoir rencontré le boxeur «au début des années 1990» dans une discothèque, puis l’avoir suivi dans sa limousine, où il l’aurait agressée avant de la violer. Elle fait état de séquelles physiques et surtout psychologiques qui l’ont poursuivie pendant des années.

Mike Tyson n’avait pas réagi mardi soir.

Vie chaotique

Né à Brooklyn en 1966, Mike Tyson a vécu une enfance et une adolescence de petit délinquant avant de devenir le champion incontesté des poids lourds dans les années 1980, terrifiant ses adversaires avec sa fureur sur le ring et une puissance de frappe phénoménale.

Mais après la prison, Mike Tyson ne parvient pas à garder ses titres, battu notamment en 1996 par Evander Holyfield, lors d’un match mémorable où il mordit les oreilles de son adversaire jusqu’au sang. En proie à la dépression et aux addictions, il a continué à faire parler de lui, jouant notamment dans un one-man-show où il raconte ses hauts et ses bas.

En novembre 2020, il était remonté sur le ring, à 54 ans, face à Roy Jones Jr (51 ans), avec un nul à la clé.

