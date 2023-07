Disparition d’un écrivain – Milan Kundera reste un auteur pour notre temps Né à Brno, l’immense écrivain est mort à Paris à l’âge de 94 ans. Esprit libre et profondément européen, il a toujours défendu une «sagesse du roman» qui mérite de lui survivre. Michel Audetat

Milan Kundera à Prague en octobre 1973. AFP

Dans les derniers jours de sa vie, la langue de Milan Kundera s’était réduite à deux mots: Brno, la ville de Moravie où il était né le 1er avril 1929, et maminka, qui veut dire «petite maman» en tchèque. Les mots l’avaient quitté avant que la vie s’en aille. C’est ce que rapporte la journaliste Florence Noirville dans un livre en forme de promenade littéraire qui vient de paraître: «Écrire, quelle drôle d’idée!» (Gallimard, 320 p.). Comme elle, on est troublé par cette fin tout à la fois tragique et ironique; le romancier qui avait écrit «Le livre du rire et de l’oubli» s’est effacé en chutant dans un gigantesque trou de mémoire.