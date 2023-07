Hommage – Milan Kundera s’est éteint en monstre sacré L’auteur de «L'insoutenable légèreté de l'être» est décédé lundi à l’âge de 84 ans. Florence Millioud DÉVELOPPEMENT SUIT

Le décès du romancier a été annoncé par Anna Mrazova, porte-parole de la Milan Kundera Library dans sa ville natale de Brno. Miguel MEDINA / AFP

«Les grands romans sont toujours un peu plus intelligents que leurs auteurs» disait-il. Décédé le lundi 11 juillet à l’âge de 94 ans, Milan Kundera est mort en «romancier» et non pas «en écrivain» comme dit «Le Monde» qui appris la nouvelle auprès de son éditeur.

Né un 1er avril à Brno, l’homme de lettres tchèques était arrivé en France en 1975. Il avait obtenu la nationalité française en 1981 et avait choisi d’écrire exclusivement en français depuis 1993.

Milan Kundera ici dans un jardin de Prague en 1973. AFP

