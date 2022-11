Musique de nos campagnes – Milla Pluton, la pop, l’amour et les tracteurs Cette créature venue des champs, installée à Genève, tente la chanson intime sur un luxuriant tapis psychédélique. C’est extra. Fabrice Gottraux

Milla Pluton, créature de théâtre et de chansons venue des contrées hors la ville, entre Vaud et Berne, désormais à Genève. EDEN LEVI AM

Elle balance entre chansonnette brinquebalante (comme les boilles à lait) et pop psychédélique (comme les champignons au fond des bois). Pour prendre la scène, Alice Oechslin, née quelque part entre Vaud et Berne, a pris un nom de planète. Depuis, Milla Pluton croise dans le ciel genevois, larguant des bombes acidulées, subtiles quand on les goûte.

Née à la musique en même temps qu’au théâtre, avec son homologue Ulysse Berdat de la Cie Pluton (à suivre en janvier au Théâtre de l’Usine), le personnage de Milla Pluton est une créature rurale racontant l’amour dans les prés, une «Petite maison bleue» enfantine en guise de refuge, les sentiments comme un moteur, ainsi la chanson «Bobo tracteur».

L’ensemble évoque une communauté insoupçonnée, les queers des fermes et des champs. Voici donc Milla Pluton en «astrolo-gouine», qui constate: «Tu portes ton corps comme un sac plastic jetable»? Alors elle propose: «Tu veux t’envoler comme un sac plastic jetable»! Ce matin, la pop a pris une magnifique couleur d’herbe tendre.

