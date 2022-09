Trail aux Diablerets – Mille athlètes ont couru pour le Népal La solidarité des montagnes a animé l’Humani’Trail pour la 8e fois. Les bénéfices de la course vaudoise permettent chaque année de construire des écoles. Pierre-Alain Schlosser

Passage obligé pour tous les participants au lac Retaud. PIERRE-ALAIN SCHLOSSER

Courir est devenu un acte citoyen. Aujourd’hui, la plupart des courses à pied se font au profit d’une association. Souvent pour les enfants. Aux Diablerets, une course a été créée dans le but d’aider à scolariser les jeunes Népalais. Tous les bénéfices (plus de 300’000 francs jusque-là) sont utilisés pour de tels projets. Une démarche prioritairement humanitaire qui se marie avec la passion de Cédric Agassis. Ce fou de trail a imaginé le concept après avoir adopté son fils Atal dans le pays de l’Everest.