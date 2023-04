Sorties disques – Millésimes funk, psyché et schubertien L’éternel retour de A Certain Ratio, le retour d’acide de The Yelins et le retour d’un Schubert aquarellisé. Gagnants? Boris Senff Rocco Zacheo Fabrice Gottraux

«1982», A Certain Ratio

Les Mancuniens de A Certain Ratio à l’heure de la gloire, à l’époque évoquée par leur dernier album, «1982». Redferns/Getty Images

Les héros sont vieux, mais pas fatigués. L’histoire peut s’avérer cruelle: certains groupes rayonnent parfois avec la brièveté d’une fusée éclairante. Tels les Mancuniens de A Certain Ratio, écartelés à la fin des seventies entre une esthétique post-punk velvetienne et la découverte de rythmiques dansantes, en pionniers d’un funk lamé cold wave.

Dans les parages d’ESG ou de New Order, les Anglais, aussi férus de basse slappée qu’un Marcus Miller, inventaient pourtant des contorsions qui marqueraient les Talking Heads. Les vétérans sont de retour – ce n’est pas la première fois – avec ce «1982», album léché qui fait référence à une année qui marque autant leur sommet que leurs difficultés après le départ de deux membres fondateurs. Le morceau-titre et le bien nommé «SAMO» rallument la mèche de ce feu givré, parfois kraftwerkien.

Sonates de Schubert par Paul Lewis

La longue chevauchée de Paul Lewis en terres schubertiennes s’achève désormais avec ce qui, en se cantonnant aux simples apparences, constitue la partie la plus simple dans ce corpus pour piano solo. Ces trois sonates juvéniles, il est vrai, ne réservent pas de quoi briller avec des numéros de virtuose. Aucun éclat ni folie ne les traversent. On est là dans l’art d’un aquarelliste, d’un poète faisant surgir des ambiances feutrées, des couleurs tenues. Et dans ce registre aussi, Paul Lewis s’avère être un traducteur hors pair, ne surjouant aucun trait, restituant comme peu les élans méditatifs de tel passage (l’«Andante» de la «D.664»), les rêveries enjouées de tel autre (l’«Allegro» de la «D.568»). Une lecture fluide, naturelle qui renvoie aux versions inoubliables d’Alfred Brendel.

«Moon on the Rocks», The Yelins

Dans la famille psychédélique, on demande The Yelins. Lunettes rétro, moustache accordée, le groupe genevois possède les guitares excitées, le riff lourd de contrastes, l’emphase de la pop cosmique mariée au chant épique de son leader, Laurentz Lozano. Grand choix de chemises éclatantes dans sa penderie, sacré talent de mélodiste devant le micro, un sens consommé de la dramaturgie rock’n’roll dans l’ensemble. Le deuxième opus vient de paraître, «Moon on the Rocks», où l’on remarque la faconde orchestrale d’une formation aussi maligne qu’érudite dans le jeu de la réinvention. Résultat brillant, qui vous porte à danser sur cette bande-son d’un alunissage hallucinant. La section rythmique en guise de réacteur, les claviers pour attraper la lumière et la voix de Laurentz Lozano pour exciter les foules.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

