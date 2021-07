Amérique latine – Milliers de migrants en route vers les USA bloqués en Colombie Des milliers de migrants sont bloqués dans un petit port de Colombie, où ils attendent de traverser la frontière avec le Panama, la prochaine étape de leur voyage vers les États-Unis, ont rapporté mercredi les agences d’aide.

L’arrivée d’un nombre inhabituellement grand d’Haïtiens, de Cubains, d’Africains et d’Asiatiques dans la municipalité de Necocli (nord-ouest) ces dernières semaines a dépassé les moyens de la compagnie maritime locale de les emmener jusqu’à la municipalité frontalière d’Acandi, a déclaré à l’AFP Cesar Zuniga, responsable local des situations d’urgence.

En l’absence de passages terrestres vers la frontière, «la compagnie transporte jusqu’à 750 (migrants) quotidiennement tandis que de 1000 à 1200 arrivent durant la nuit. On se retrouve donc à ce jour avec un excès (…) de plus de 10’000 personnes», a-t-il expliqué.

Des dizaines de migrants s’entassent sur la plage en pleine pandémie de Covid-19 attendant une place dans un bateau, selon des images diffusées par les autorités de cette localité de 45’000 habitants. Parmi eux se trouvent des femmes enceintes et des mineurs, selon Cesar Zuniga. La plupart séjournent dans des hôtels ou des chambres louées.

Frontières fermées

En janvier, des centaines de migrants se sont retrouvés bloqués dans des tentes de fortune sur la plage alors que les frontières étaient fermées pour contenir la pandémie.

Le golfe d’Uraba, où se trouve Necocli, est l’un des principaux points de transit pour les Africains, les Asiatiques et les Haïtiens cherchant à se rendre aux États-Unis via le Panama par le couloir de la jungle connu sous le nom de Darien Gap.

En mai, la Colombie a rouvert les frontières terrestres, fluviales et maritimes avec le Panama, le Pérou, l’Équateur et le Brésil, fermées depuis plus d’un an en raison de la pandémie. En juillet, le pays a fait de même avec le Venezuela.

