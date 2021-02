Hockey sur glace – Mine de rien, ça fait trois défaites consécutives Le Lausanne HC s’est incliné en prolongation, vendredi soir à Berne, où il a semblé souffrir physiquement. C’est que les tuiles s’accumulent. Jérôme Reynard

Simon Moser égalise pour Berne à 65 secondes de la troisième sirène. Rageant pour les Lausannois. KEYSTONE

Lorsqu’on est au cœur d’une série de quatre matches en cinq jours et qu’on vient à peine de lancer le marathon de la fin de saison (24 matches en 51 jours), c’est sans doute le pire des moments pour accumuler les pépins physiques. C’est pourtant la donne avec laquelle le LHC doit actuellement composer, lui qui était privé de cinq de ses attaquants suisses (Almond, Antonietti, Jäger, Jooris, Maillard), vendredi à Berne. Cela, dans une configuration où deux attaquants à licence helvétique (Leone, Cajka) ont été cédés durant la semaine écoulée.

Résultat: à la PostFinance Arena, Charles Hudon patinait en compagnie d’Etienne Froidevaux et de Floran Douay au sein du troisième bloc, alors que les jeunes Matthias Mémeteau et Emilijus Krakauskas garnissaient le quatrième trio aux côtés de Noah Schneeberger, défenseur de formation. Voilà qui avait un peu moins d’allure que ce à quoi Lausanne nous avait habitués en première partie de saison. Forcément, cela se ressent dans le contenu d’une rencontre, en termes de constance surtout.

Vendredi soir, le LHC a étonnamment perdu le fil après avoir réalisé un premier tiers très solide (de 0-1 à 3-1 pour Berne). Puis s’est écroulé (physiquement?) en fin de rencontre, alors qu’il avait repris le contrôle et menait 5-3 (42e). Au bout du compte, les Lions n’ont pas été en mesure de ramener plus d’un point de leur déplacement de la capitale. Et mine de rien, ils ont concédé une troisième défaite consécutive pour la première fois de la saison. En perdant à nouveau leur défenseur québécois et capitaine Mark Barberio.

Avec ses matches en moins au compteur, Lausanne peut voir venir. Mais gare à ne pas croire que ceux-ci sont automatiquement synonymes de victoires. Pour revenir au contact du wagon de tête, il faudra être capable de capitaliser sur la glace. Dès ce samedi soir face à Ge/Servette?

Boltshauser 3 ans de plus Afficher plus Selon la RTS, Luca Boltshauser s’est engagé pour trois saisons supplémentaires avec le LHC. Voilà le gardien de but de 27 ans lié au club vaudois jusqu’au printemps 2024.

Berne - Lausanne 6-5 ap (0-1 3-3 2-1 1-0)

PostFinance Arena, à huis clos.

Arbitres: Tscherrig, Urban; Obwegeser, Stalder.

Buts: 11e Bertschy 0-1, 23e Olofsson (Conacher, Moser/5c4) 1-1, 24e Henauer (Sopa) 2-1, 26e Scherwey (Heim) 3-1, 32e Hudon (Froidevaux) 3-2, 32e Kenins (Gibbons, Grossmann) 3-3, 38e Emmerton (Marti) 3-4, 42e Douay (Hudon) 3-5, 47e Andersson (Scherwey) 4-5, 59e Moser (Zryd, Andersson/6c5) 5-5, 62e Olofsson 6-5.

Berne: Wüthrich; Andersson, Henauer; Burren, B. Gerber; Thiry, C. Gerber; Zryd; Conacher, Jeffrey, Olofsson; Scherwey, Heim, Moser; Sopa, Praplan, Bader; A. Berger, Neuenschwander, Sterchi; Pestoni. Entraîneur: Kogler.

Lausanne: Boltshauser; Barberio, Genazzi; Heldner, Frick; Grossmann, Marti; Krueger; Gibbons, Malgin, Kenins; Bertschy, Emmerton, Bozon; Hudon, Froidevaux, Douay; Krakauskas, Mémeteau, Schneeberger; Volejnicek. Entraîneur: MacTavish.

Pénalités: 1x2’ contre Berne; 5x2’ contre Lausanne.

Notes: Berne sans Blum, Ruefenacht, Sciaroni (blessés) ni Untersander (malade). Lausanne sans Almond, Antonietti, Jäger, Jooris, Maillard (blessés) ni Roth (surnuméraire). 58’27 Berne prend un temps-mort et joue sans gardien jusqu’à 58’55.