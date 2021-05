Politique d’asile – Mineurs détenus, abus… Amnesty dénonce les centres d’asile Après une enquête de plus d’une année, l’ONG réclame la fin des mauvais traitements infligés aux pensionnaires, parfois mineurs, des centres fédéraux. Julien Culet

Amnesty International critique notamment le fait que des mineurs non accompagnés soient logés avec des adultes. KEYSTONE

Des abus qui pourraient être «assimilables à de la torture ou à d’autres mauvais traitements». C’est la conclusion-choc d’une enquête sur les centres fédéraux d’asile suisses (CFA) menée pendant plus d’un an par Amnesty International. Elle a porté sur les structures de Vallorbe, de Boudry (NE), de Chevrilles (FR), d’Altstätten (SG) et de Bâle. L’ONG s’est entretenue avec quatorze requérants, dont deux mineurs, et dix-huit membres de l’encadrement tels que des agents de sécurité, des représentants juridiques ou encore des éducateurs sociaux. Elle réclame la fin de ces abus.