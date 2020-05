Derrière le comptoir – Minibistrot de 13 m² recherche nouveau minipatron Le gérant du Caffè Strada, situé dans un ancien arrêt de bus propriété de Lausanne, passe la main. L’édicule pourrait aussi accueillir un minisalon de coiffure ou un minibarbier. Laurent Antonoff

Qui pour remplacer le Caffè Strada au Bugnon et ses neuf places uniquement en terrasse? ©Florian Cella VQH

Ce n’est certes pas le plus petit établissement public lausannois, mais avec ses 13,5 mètres carrés tout mouillés de chaud, ce n’est pas non plus le coup de feu derrière le comptoir à l’heure de pointe. Depuis 2015, l’édicule de Bugnon-Calvaire était exploité à l’enseigne du Caffè Strada. Cet ancien arrêt de bus, désaffecté avec l’arrivée du métro M2, ne pouvait accueillir plus de neuf clients assis. Et encore: uniquement à l’extérieur. Son gérant ayant décidé de passer la main, la Ville de Lausanne, propriétaire du petit kiosque, cherche un nouveau patron.

«Derrière le comptoir, j’avais un vrai sentiment d’ouverture sur le quartier grâce aux fenêtres tout autour» L’ancien gérant

En ces temps de distanciation sociale, l’édicule du Bugnon ne peine nullement à respecter les normes sanitaires. Pour cause: il n’y a aucune table à l’intérieur. Juste un comptoir. «Je ne me suis jamais senti enfermé derrière ce comptoir. Grâce aux fenêtres tout autour, j’avais au contraire un vrai sentiment d’ouverture sur le quartier», témoigne l’ancien gérant. Situé pile en face de l’arrêt CHUV du métro, à proximité du nouveau quartier des Falaises, l’édicule permet non seulement de servir des rafraîchissements, sans alcool, comme un grand, mais les autorités lui imaginent aussi d’autres affectations. Il pourrait devenir fleuriste, coiffeur ou barbier, par exemple.

Se décider avant le 18 juin

Le futur repreneur, qui peut faire acte de candidature jusqu’au 18 juin prochain, devra en tous les cas répondre aux critères de développement durable chers à la Ville. Lausanne est propriétaire d’une petite trentaine d’édicules en exploitation. Ils prennent des formes disparates: roulottes, arches de pont, anciens WC publics, abribus, maisonnettes, containers… Il y en a des culturels, de vente ou culinaires. Depuis 2018, les gérants d’édicules réhabilités en snack-bars doivent notamment s’assurer que les produits locaux proposés aux clients ont été conçus dans le respect des animaux.