Thriller – Minier sonne l'hallali Dans son neuvième polar, «La chasse», l'auteur instille son angoisse des lendemains dans les plis de l'intrigue. Pascale Zimmermann Corpataux

Bernard Minier figure depuis 2020 parmi les 10 auteurs français les plus lus dans l’Hexagone. DR

«Un cerf! Un putain de cerf! Il jura. Vit trop tard les grands bois majestueux de l’animal qui se jetait devant ses phares pour traverser la chaussée […] À l’ultime instant, avant d’être heurté par la voiture, le cerf tourna son regard vers lui, et il entrevit deux yeux pleins de frayeur, deux yeux presque humains, dans l’incendie des phares.» On est chez Bernard Minier, alors ce «presque» est de trop. «La chasse» vient à peine de commencer que l’auteur nous expédie, comme il aime à le faire, une décharge d’adrénaline dans les veines, «car ce n’était pas un animal qui gisait sur la route: c’était un homme».

L’homme est nu, jeune, Noir, et mort. Enfin, presque. Avant ça, on l’a marqué au fer rouge. Le mot justice barre sa poitrine. Puis on l’a chassé dans les sombres forêts désertes de l’Ariège comme un gibier – un gibier de potence condamné par des justiciers masqués de mufle, bec et museau.

Tableau angoissant

Dans son neuvième thriller, Bernard Minier, 60 ans, prend une nouvelle direction. Martin Servaz est toujours là, le thriller dévide son intrigue, le suspense flirte avec l’ébullition, les pages de «La chasse» se tournent sans effort. Mais l’écrivain accentue cette fois la tonalité sociologique, politique, de son ouvrage. Les «gilets jaunes» ont tourneboulé la France, la criminalité enfle, les jeunes, entre délinquance et radicalisation, sont négligés, l’autorité de l’État, celle de la police et des tribunaux, est bafouée, la pandémie fait monter la vapeur.

Dans l’ombre, un contre-pouvoir aiguise ses armes: il est puissant, haut placé, militarisé; il se joue de la limite entre le bien et le mal, et n’hésitera pas à renverser un gouvernement déboussolé. Le tableau est angoissant. Minier le peint très bien. Mais soyons francs, le frisson exquis ressenti au contact de «Glacé» ou de «Nuit» ne nous vrille plus les nerfs, hélas.

