Sorties disques – Minimalismes contemporains et rétro-rock Côté ambient ou classique, la tendance aux longues tenues planantes ne faiblit pas chez Silvestrov ou Sakamoto. Joli contraste avec le plus nineties des groupes de rock de 2023. Matthieu Chenal Boris Senff Francois Barras

Contemporain électronique

Le Japonais Ryuichi Sakamoto s’inonde de sons à caractère auto-thérapeutiques. Milan Records

Le compositeur de la B.O. de «The Revenant» n’en finit pas de revenir. Après un cancer de la gorge en 2014 (dont il s’était remis), Ryuichi Sakamoto reprend le cours de la maladie… Celui qui a marqué la culture populaire par son rôle de capitaine japonais dans le film «Furyo» (avec Bowie), dont il signait aussi la musique, livre un enregistrement poignant. Chaque morceau de «12» porte comme titre la date à laquelle il a été composé, entre 2021 et 2022. Cet album de diariste traversé par une esthétique de l’autodocumentation développe des tonalités assez sombres, ondoyant de nappes électroniques, de sons de cloches, mais aussi illuminées de touches de piano à la limpidité fantomatique et de bruits de respiration légèrement haletante. Captivant et doucement hybride, l’ensemble ne quitte jamais les rivages du minimalisme.