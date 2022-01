Disneyland Paris – Minnie change de look et met la «fashion culture» en émoi La cultissime souris de Disney a été rhabillée par la styliste britannique Stella McCartney. Virginie Lenk

La petite souris de Walt Disney a été relookée par Stella McCartney. Elle porte désormais un tailleur-pantalon denim. ABACA/DUKAS

Cela s’appelle dépoussiérer une icône au risque de perdre ses fans. La deuxième plus célèbre souris de Walt Disney a troqué sa robe rouge à pois blancs et son nœud assorti contre un tailleur-pantalon denim est une paire de baskets signées Stella McCartney, fille de, et célèbre créatrice de mode. C’est donc un style genderness et écoresponsable – faut-il le préciser? - qui a été présenté à l’occasion des 30 ans de Disneyland Paris et de la Journée internationale des femmes, en mars prochain.