La rédaction - «Mir», le «Faucon Millenium», la paix des étoiles

Je n’ai pas été témoin des premiers pas des Américains sur la Lune. Je n’ai pas applaudi le vainqueur de cette course effrénée entre deux superpuissances qui rivalisaient à qui serait le premier. Née en pleine guerre froide, mon adolescence fut celle de l’après. L’après chute du Mur, l’après URSS, l’après-guerre des étoiles, sauf au cinéma avec le «Faucon Millenium» et R2D2.

J’ai surtout connu le début de l’aventure spatiale, la vraie, main dans la main. Dans ma tête, astronautes et cosmonautes n’ont toujours fait qu’un, et les images des Russes, des Américains et des Européens en apesanteur dans l’ISS, à défaut de faire l’objet d’un quelconque débat politique, m’ont toujours émerveillée. C’était la science, ensemble et sans limites.

«Se passer des Russes dans les projets spatiaux va s’avérer très difficile.»

Et puis, Dieu sait pourquoi, tout a changé. Lorsqu’en 2014, les sanctions américaines se sont abattues sur Moscou qui venait d’annexer la Crimée, un ministre russe a suggéré aux Américains «d’utiliser un trampoline» pour envoyer leurs astronautes sur la station spatiale. Certains ont ri. Elon Musk s’est empressé de construire les lanceurs manquant à son pays si dépendant des fusées Soyouz et en 2020, après le premier vol de SpaceX vers l’ISS, il s’est fendu, moqueur, de cette remarque: «Le trampoline fonctionne.»

Sauf qu’aujourd’hui, plus personne ne se moque, la guerre a pris une autre ampleur et se passer des Russes dans les projets spatiaux va s’avérer très difficile. D’abord parce qu’ils contrôlent les corrections d’orbite de la station et que sans eux, l’ISS se crashe. Ensuite, parce que les fusées Soyouz, toujours elles, devaient envoyer dans l’espace début avril depuis la Guyane deux satellites Galileo, notre GPS européen. Mission repoussée. Et puis, il y a le projet ExoMars qui doit décoller en octobre de Baïkonour. À son bord, un robot européen qui a besoin d’un module d’atterrissage russe pour se poser en douceur sur la planète rouge. Mission compromise.

Interdépendance spatiale

La collaboration scientifique entre les nations résistera-t-elle au conflit ukrainien? La NASA cherche à arrondir les angles, l’Agence spatiale européenne parle d’un pont, qui doit tenir. Et tout le monde se rassure en se disant que la Russie a besoin de l’ISS qui est son seul programme spatial habité. Une interdépendance pensée à l’époque justement pour empêcher les dérapages dus à l’actualité…

Les soirs de ciel étoilé, il m’arrive de scruter le passage de l’ISS depuis mon jardin. Ils sont sept là-haut. Quatre Américains, deux Russes et un Allemand. On nous explique que ce sont des êtres exceptionnels, surentraînés, pragmatiques face à la guerre qui se déroule 400 km en dessous d’eux. Quand même… Toutes les 90 minutes, ils survolent l’Ukraine. Que voient-ils? Que pensent-ils? On ne le saura pas. Peut-être se souviennent-ils parfois de la première station spatiale russe mise en orbite en 1986 et qui a accueilli, après la chute de l’URSS, des astronautes du monde entier. Elle s’appelait «Mir». Paix, en russe.

Virginie Lenk





Virginie Lenk est journaliste à la rubrique internationale depuis 2019, spécialiste de l'environnement. Elle a travaillé auparavant à la RTS. Plus d'infos

