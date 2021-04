CURLING – Miraculée, la Suisse peut fêter un double bonheur Peter De Cruz et son équipe, vainqueurs de la Chine aux Mondiaux de Calgary, ont décroché in extremis leur qualification pour les quarts de finale – et pour les JO 2022. Sport-Center

Le Genevois Peter De Cruz ont bien cru que leur victoire face à la Chine serait inutile. Et puis le miracle a eu lieu. keystone-sda.ch

L’équipe de Suisse a connu une folle journée, vendredi aux Championnats du monde de Calgary. Pour arracher la sixième place du Round Robin, qualificative pour les quarts de finale de la compétition - mais aussi pour les Jeux olympiques de Pékin 2022 -, le Genevois Peter De Cruz et ses coéquipiers devaient battre la Chine, tout en espérant dans le même temps une défaite de la Norvège contre une Ecosse déjà qualifiée.

La première mission a vite et bien été exécutée puisque la Suisse, qui a fait la différence dans un cinquième end remporté 4-0, a facilement disposé des Chinois (9-4). L’ennui, c’est qu’au moment où Peter De Cruz et les siens terminaient leur partie, la Norvège menait 5 à 2 contre l’Ecosse après sept ends. Autrement dit, les carottes semblaient cuites et la Suisse, médaillée de bronze lors des derniers Mondiaux en 2019, paraissait mûre pour une cruelle désillusion.

Et puis le miracle a eu lieu. La Norvège, qui venait de remporter les trois derniers ends, s’est écroulée dans le huitième (0-4). Revenus au score dans le neuvième end (6-6), les Scandinaves ont fini par s’incliner. Le Genevois Peter De Cruz et son équipe, spectateurs, étaient passés de l’enfer au paradis.

