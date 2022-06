Avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine, Mircea Lucescu incarnait déjà un monument du football, ayant accumulé, avec 35 trophées remportés, plus de récompenses que Pep Guardiola (32), José Mourinho (25) ou Giovanni Trapattoni (23) – seul Sir Alex Ferguson (49) possède un palmarès plus étoffé que le sien.

Mais à 76 ans, le légendaire coach du Dynamo Kiev est désormais bien plus qu’un monument: le Roumain s’est glissé dans le rôle de témoin privilégié de la folie des hommes et d’un conflit qu’il combat à sa manière. Avec le poids des mots, à travers un football vecteur de paix et d’humanité, si loin des images de barbarie qui inondent nos écrans et interpellent nos consciences. Installé dans le jardin du Grand Hôtel des Bains, à Yverdon, il nous en parle.