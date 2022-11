Un concert ébouriffant – Mirifique Hiromi Dans le cadre du Jazz Onze+, la pianiste japonaise a donné un concert vif-argent à l’Octogone. Le funk d’Adi Oasis plus prévisible aux Docks. Boris Senff

The Piano Quintet: la pianiste Hiromi avec son quatuor à cordes, mercredi à l’Octogone de Pully.

Après une ouverture «pour jeunes très romantiques» (dixit un vieil habitué du jazz lausannois) avec le pianiste Sofiane Pamart, mardi à l’église Saint-François, Jazz Onze+ mettait le pied sur l’accélérateur avec une deuxième soirée ébouriffante, mercredi. Du moins en ce qui concernait le concert de la pianiste japonaise Hiromi Uehara à l’Octogone de Pully, une salle de plus de 400 places et presque pleine pour l’accueillir.

Accompagnée d’un quatuor à cordes (deux violons, une viole, un violoncelle), l’instrumentiste virtuose délivrait une prestation follement cadencée et à la brillance éblouissante, où l’on pouvait parfois entendre des traces de sa fréquentation de Chick Corea. Les amateurs de swing étincelant mais aussi les néophytes mélomanes pouvaient se régaler. Le public gratifiait d’ailleurs les concertistes d’une standing ovation bien avant la conclusion.

Quatre mouvements

Dans ce format orchestral inhabituel qui emprunte parfois des formules à la musique classique, elle présentait notamment l’une de ses dernières créations, une «Silver Lining Suite», suite en quatre mouvements («Isolation», «The Unknown», «Drifters», «Fortitude») concoctée pendant la pandémie et que l’on retrouve dès le titre de son dernier enregistrement.

Si l’on peut parfois craindre les exercices démonstratifs, la pianiste ne cédait jamais à la pure exposition de ses capacités techniques. L’accompagnement des cordes ne visait pas que les effets, mais encadrait et structurait ses compositions, leur donnant une puissance lyrique ou dramatique et les ponctuant aussi d’une grande variété de sonorités.

Swing bien tendu

Au cœur de cette profusion d’envolées ou de zébrures, la pianiste virevoltait sans peine sur son clavier, jouant parfois la surenchère en plaquant dans les graves, tissant surtout des fils au swing bien tendu, à l’énergie dansante – on la retrouvait souvent debout devant son piano – et aux délicatesses itératives, jusqu’aux plus petits ruissellements des touches. Les contrastes ne manquaient donc pas et quand Hiromi se décidait pour un solo aux variations aussi ludiques qu’expressives, le jazz se montrait bien présent…

Un superbe concert que l’on quittait au moment des rappels pour filer à un autre concert de Jazz Onze+, celui de la chanteuse et bassiste Adi Oasis aux Docks. Sur une lignée où il faut compter Macy Gray, Amy Winehouse, Lianne La Havas, la Franco-caribéenne à la voix haut perchée envoyait une mouture dynamique, puissante, mais s’épargnait les nuances que l’on retrouve pourtant dans ses enregistrements. Un concert remuant mais qui n’empêchait pas de se coucher un peu plus tôt que prévu. Gardons des forces: le festival ne s’achève que dimanche.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

