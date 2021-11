«Un honneur et une responsabilité» – Mirjana Spoljaric Egger, première femme à la tête du CICR La diplomate suisse remplacera en octobre prochain Peter Maurer, qui aura dirigé le Comité international de la Croix-Rouge pendant dix ans.

Mirjana Spoljaric Egger a été désignée par le CICR pour un mandat de quatre ans renouvelable. KEYSTONE/Peter Schneider

Une femme va présider le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour la première fois depuis le lancement de l’organisation il y a près de 160 ans. Mirjana Spoljaric Egger prendra ses fonctions en octobre prochain, a annoncé jeudi l’institution à Genève.

Cette diplomate suisse a été désignée par l’Assemblée, organe suprême de l’organisation, pour un mandat de quatre ans renouvelable. Elle remplacera Peter Maurer, qui aura passé dix ans à la tête du CICR.

Actuellement sous-secrétaire générale de l’ONU, Mirjana Spoljaric Egger est en charge de l’Europe au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Elle fait partie des Suisses les plus élevés au sein du système onusien.

Le CICR a mis longtemps avant d’accueillir des femmes parmi ses collaborateurs. Il a fallu environ 100 ans avant de voir la première déléguée.

Plus de 20’000 employés

Mirjana Spoljaric Egger va prendre la tête d’une organisation qui n’a cessé de s’étendre ses dernières années pour dépasser les 20’000 employés. Avant de devoir annoncer récemment des coupes de dizaines de postes en raison des effets de la pandémie, provoquant une soixantaine de licenciements.

«Je suis convaincu qu’elle saura défendre avec force et humanité la cause des personnes touchées par les conflits armés et la violence» Peter Maurer, président du CICR

De son côté, Peter Maurer va rester en fonction jusqu’à fin septembre, avant de prendre sa retraite. Il aura mené d’importants changements au sein de l’organisation, l’ouvrant davantage à l’utilisation des nouvelles technologies pour l’assistance humanitaire. Le rapprochement avec des acteurs du secteur privé lui a été régulièrement reproché par ses détracteurs.

Peter Maurer aux Nations Unies à Genève, le 13 septembre 2021. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Jeudi, il a salué l’«expérience de la scène internationale» de Mirjana Spoljaric Egger. «Je suis convaincu que grâce à ses qualités et à ses compétences de dirigeante, elle saura défendre avec force et humanité la cause des personnes touchées par les conflits armés et la violence», a-t-il ajouté.

Doté de milliards de francs par an

Avant de rejoindre l’ONU, Mirjana Spoljaric Egger avait dirigé la Division Nations Unies et organisations internationales au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Elle a également occupé d’autres fonctions au sein de ce département, à Berne, au Caire, à New York et auprès de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

Mirjana Spoljaric Egger est titulaire d’une maîtrise en philosophie, économie et droit international. Elle est mariée et mère de deux enfants.

Le CICR reçoit plus de 2 milliards de francs par an. Mais il doit régulièrement demander davantage de fonds pour faire face aux nombreuses situations de conflit où il est présent dans différents pays. Et avec la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et l’ensemble des sociétés nationales, il avait notamment appelé il y a quelques mois à près de 2,8 milliards de francs pour aider les populations sur la pandémie.

