Le coup de fourchette – Miroir, mon bon miroir, tu fais de mon palais un roi

Repris il y a trois ans par le couple Deburaux, la table renommée de Solalex a gardé sa marque, mariage d’élégance et de nature.

Le patron Martin Deburaux (à g.), la responsable de salle Zoe Malbec et le chef cuisinier Filipe Rodrigues.

Le patron Martin Deburaux (à g.), la responsable de salle Zoe Malbec et le chef cuisinier Filipe Rodrigues.

Sur l’alpage de Solalex où trône la vertigineuse paroi aux reflets d’argent, le décor semble aussi immuable que les établissements enracinés en vis-à-vis, Refuge d’un côté, Miroir de l’Argentine de l’autre. Enfant adoptif de Villars, Martin Deburaux est devenu patron des deux, une affaire «de famille et d’équipe».

Immuable aussi, la chaleur boisée du Miroir de l’Argentine. Le restaurant occupé longtemps par les frères Jaggi a été repris il y a trois étés. «Un sacré défi, concède Martin. On a cherché à garder leur héritage tout en y mettant notre style.» Les anciens habitués qui ont eu la cuistrerie de repartir sitôt le seuil franchi ont eu tort. Dans le décor blond ouvert sur la cuisine, on retrouve ce qui a fait la réputation de la maison: classe et simplicité.