Une pépite se révèle – Mirra Andreeva, comète en approche à Roland-Garros À tout juste 16 ans, la Russe veut marcher dans les pas de Martina Hingis et Monica Seles. Et surtout ne pas devenir une «diva». Jérémy Santallo - Paris

Mirra Andreeva lors de sa conférence de presse après sa rencontre du 2 e tour à Roland-Garros. KEYSTONE

Des mains se sont levées comme un seul homme, alors l’attachée de presse de Mirra Andreeva a énuméré les noms de tous les journalistes. Éclats de rire dans la grande salle de presse de Roland-Garros. Il y avait foule jeudi pour boire les paroles de l’ado russe de 16 ans à la bouille d’ange et aux yeux bleu azur, révélation de ce début de quinzaine pour son premier «Majeur» et bientôt plus jeune athlète de l’ère Open à craquer la barre du top 100. «Je ne peux pas dire que je ne m’y attendais pas, dit-elle avec une assurance déconcertante. Je me suis battue pour ça. Mais c’est clair qu’il y a un côté très excitant à être au 3e tour d’un Grand Chelem.»