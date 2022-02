Pensionnaire empoisonnée à Mancy – Mis en cause, les employés donnent leur version Deux des trois prévenus ont passé une nuit aux violons de la police. Ils ont été libérés mardi. Pour l’heure, ils ne peuvent ni retourner au travail ni contacter leurs collègues. Fedele Mendicino

M e Imad Fattal, avocat d’un des prévenus de l’affaire du Foyer de Mancy. LUCIEN FORTUNATI

Lundi, trois employés du Foyer de Mancy ont été interpellés et mis en prévention, notamment pour mise en danger de la vie d’autrui. Ils sont soupçonnés d’être à l’origine de l’empoisonnement d’une jeune autiste le 29 mars 2021. Parmi les prévenus figure une infirmière, établie en France voisine. Elle a été libérée à l’issue de l’audition. Selon nos renseignements, un éducateur mis en cause a eu moins de chance: il a passé une nuit aux violons et a dû répondre durant plus de huit heures aux questions de la police judiciaire puis du Ministère public. Il a ensuite pu recouvrer la liberté.