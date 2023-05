Un polar à l’estomac – «Misanthrope», un tueur dans la foule Thriller hallucinant, le film de Damian Szifron provoque ce même état de sidération que l’on peut éprouver lors de faits divers sanglants ou d’attentats. Pascal Gavillet

«Misanthrope»: une enquête qui s’annonce nébuleuse et compliquée. PATHÉ FILMS

Comme lu récemment sur le Net et dans quelques quotidiens, le 4 mai, une tuerie dans une école à Belgrade a provoqué la mort de huit élèves et du gardien d’un établissement primaire. L’auteur, un des élèves de l’école âgé de 13 ans, a été arrêté peu après et il est soupçonné d’avoir préparé en détail ce massacre. Voici un fait divers glaçant et terrible, survenu il y a quelques jours à peine sans nécessairement avoir fait la une des médias. Au point d’en devenir atrocement banal, surtout si l’on s’amuse à recenser ce genre de drames au fil des semaines.