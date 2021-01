Loisirs en période confinée – Mise à mal par le Covid, la fièvre du loto remonte en ligne Club de foot d’Oron et région, l’AS Haute-Broye organisait dimanche un loto sur l’application Zoom. Succès à la clé. Sébastien Galliker

Sous le regard de Séverine Minacci, qui s’est occupée de l’installation technique, Marianne Minacci, Josiane Bonjour et Sonia Bonjour ont renoué dimanche avec les joies du loto. PATRICK MARTIN

«On a déjà failli pousser une bouélée, mais on est restées à un numéro. Retrouver cette ambiance en ligne, ça fait vraiment du bien, en ces jours compliqués.» En ce dimanche après-midi, Marianne Minacci (77 ans) est venue chez sa fille, Séverine Minacci, à La Tour-de-Peilz avec la belle-mère et la belle-sœur de l’hôte du jour pour jouer au loto. Sur la table du salon, elle a aligné ses grigris comme au bon vieux temps et se prépare pour la cinquième série. À l’invitation de l’AS Haute-Broye, club de football basé à Oron, plusieurs dizaines de joueurs étaient réunis sur l’application Zoom pour crier «quine» ou «carton» dans le cadre d’un loto en ligne. Et les organisateurs ont bouclé les inscriptions en cours de semaine pour ne pas être débordés.