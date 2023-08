Mission historique – La fusée indienne a réussi son alunissage L’alunissage de Chandrayaan-3, qui signifie «vaisseau lunaire» en sanskrit, sur le pôle Sud de la Lune ce mercredi est une prouesse.

Chandrayaan-3, qui signifie «vaisseau lunaire» en sanskrit, devrait se poser peu après 18H00 locale (12H30 GMT) près du pôle Sud lunaire peu exploré. KEYSTONE/Aijaz Rahi

La fusée Chandrayaan-3 a réussi son alunissage près du pôle Sud de la Lune, a annoncé mercredi l’Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO). L’Inde intègre ainsi le club très fermé des grandes puissances spatiales.

La fusée indienne, non habitée, s’est posée avec succès sur la Lune, mercredi peu après 14h30. Le moment est doublement historique: non seulement il s’agit du premier alunissage opéré par l’Inde, mais celle-ci devient également le premier pays à envoyer un engin sur le pôle Sud de la Lune, largement méconnu. Quelques jours plus tôt, la Russie avait échoué dans une tentative similaire.

«C’est un jour historique pour le secteur spatial indien», a écrit le premier ministre Narendra Modi sur le réseau social X (anciennement Twitter). Jusqu’ici, seuls les États-Unis, la Chine et l’ancienne Union soviétique avaient réussi une telle prouesse.

Chandrayaan-3, qui signifie «vaisseau lunaire» en sanskrit, s’est posé peu après 18H00 locale (12H30 GMT) près du pôle Sud lunaire peu exploré.

Cette nouvelle tentative du programme indien, en plein essor, intervient quatre ans après un échec cuisant, l’équipe au sol ayant perdu le contact avec l’engin peu avant l’arrivée sur la Lune.

Développé par l’Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO), Chandrayaan-3 comprend un module d’atterrissage baptisé Vikram, signifiant «vaillance» en sanskrit, et un robot mobile, appelé Pragyan («sagesse» en sanskrit) pour explorer la surface de la Lune.

Cette mission se déroule quelques jours seulement après que Luna-25, la première sonde à être lancée par la Russie vers la Lune depuis 1976, s’y est écrasée.

Chandrayaan-3, lancée il y a six semaines, a été plus lente à atteindre la Lune que les missions américaines habitées Apollo des années 1960 et 1970, qui y étaient parvenues en quelques jours.

«Confiants»

La fusée indienne est en effet beaucoup moins puissante que la Saturn V, la fusée du programme lunaire américain. Elle a dû effectuer cinq ou six orbites elliptiques autour de la Terre pour gagner en vitesse, avant d’être envoyée sur une trajectoire lunaire d’une durée d’un mois.

Vikram s’est détaché de son module de propulsion la semaine dernière et transmet des images de la surface de la Lune depuis son entrée en orbite lunaire le 5 août.

Une fois qu’il aura atterri, un rover fonctionnant à l’énergie solaire explorera la surface et transmettra des données à la Terre pendant deux semaines.

L’ancien chef de l’espace indien, K. Sivan, estime que les dernières photos transmises par la mission indiquent que la dernière étape du voyage devrait être couronnée de succès.

Selon M. Sivan, les ajustements apportés après l’échec d’il y a quatre ans devraient permettre que «tout se passe bien».

«Chandrayaan-3 va s’y prendre avec plus de robustesse», a-t-il dit à l’AFP ajoutant être «confiant».

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.