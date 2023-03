Quelque part en Ukraine, dans le ventre d’une femme appelée Natalia, palpite un embryon. Dans cinq mois si tout se passe bien, ce sera un enfant. L’enfant post mortem d’un soldat mort au front.

Sa mère, raconte le reporter du journal «Le Monde», a dit sur Facebook sa fierté et son intention d’utiliser le sperme de son mari pour avoir d’autres enfants, qui vivront heureux dans une Ukraine libérée. Elle a ainsi contribué à visibiliser une pratique ni légale ni illégale, qui a pris son essor avec la guerre: la congélation du sperme des soldats en vue d’une «reproduction post mortem». Les cliniques de fertilité - nombreuses au pays des mères porteuses - proposent volontiers le service gratuit à ces couples qui se posent en challengers de la mort. Frappant contraste: dans nos terres tranquilles, de plus en plus de jeunes refusent la procréation. En Ukraine, la guerre a boosté le désir d’enfant.

J’admire la pulsion de vie des Ukrainiennes et des Ukrainiens. Mais quel est son prix pour les enfants à naître? On peut craindre qu’il ne soit exorbitant, au vu des attentes qui pèsent sur eux. Natalia énonce clairement les siennes: retrouver chez ses petits le caractère et le physique de son défunt mari. Perpétuer, à travers eux, son patrimoine génétique. Dans le même article du «Monde», une avocate explique pourquoi il est urgent de légiférer sur la reproduction post mortem: les hommes qui meurent maintenant sont les meilleurs et les plus courageux des Ukrainiens. En d’autres termes: le courage est un trait génétique, nous allons immortaliser le leur en le congelant.

Le message adressé aux enfants à venir est sans ambiguïté: vous êtes les héritiers d’un bagage biologique exceptionnel, vous avez intérêt à être à la hauteur. Les garçons seront prioritairement bienvenus, mais attention, on veut des vrais mecs, pas des femmelettes. Votre mission sera de consoler votre mère et de combler le vide du deuil. De ressembler dans la vraie vie à un homme que la mort aura rendu intouchable et idéal. Oui, votre mission est écrasante et pour tout dire, c’est un combat impossible à gagner. Vous échouerez inévitablement.

La tragédie des enfants de remplacement est vieille comme l’humanité. Grâce à la psychologie, nous sommes aujourd’hui moins ignorants des malheurs qu’elle engendre. Mais il est vrai que quand la guerre vous prend, la sagesse vous quitte et c’est comme si vous n’aviez rien appris.

Tout compte fait, il vaut peut-être mieux naître fille d’un soldat ukrainien post mortem. D’emblée, on déçoit. Mais après, on a peut-être un peu plus de chances d’avoir la paix.

Anna Lietti Afficher plus Chroniqueuse à «24 heures» FLORIAN CELLA

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.