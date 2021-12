Tensions en Ukraine – «Mission impossible» à Genève pour Moscou et Washington

Les discussions pour apaiser les tensions autour de l’Ukraine auront bien lieu à Genève. C’est ce qu’a confirmé ce mardi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov. «Le 10 janvier sera le jour principal des consultations bilatérales russo-américaines qui, nous l’espérons, se transformeront en négociations sur nos projets d’accords», a-t-il déclaré.

Dans la foulée, une réunion entre la Russie et l’OTAN se tiendra le 12 janvier à Bruxelles, précisait plus tôt dans la matinée un porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. Ce marathon diplomatique visant à désamorcer la crise ukrainienne devrait s’achever par une rencontre entre Moscou et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).