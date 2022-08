CONCOURS | 15 x 2 billets à gagner – Mistinguett en haut de l'affiche 24 heures vous offre 15 x 2 billets pour Mistinguett en haut de l'affiche le vendredi 16 septembre 2022 à 20h.

Mistinguett en haut de l'affiche DR

C’est dingue, sa vie. Mistinguett (1875-1956), alias La Miss, c’est Paris qui chante. Une gouaille inimitable, des gambettes légendaires, un sex-appeal d’enfer, elle était l’incarnation du music-hall. Son histoire, c’est celle de Jeanne Bourgeois, môme des rues, qui se fichait des codes et des conventions de la Belle Epoque. Femme libre et amoureuse, de son homme à elle, Maurice Chevalier, elle n’avait peur de rien, quitte à risquer sa vie, et tant qu’à faire, à devenir espionne pour la France. Du culot, de la persévérance, du talent, et ça paye. Elle a connu la gloire, mais aussi des périodes insupportables, mais jamais insurmontables.

Voilà bien un sacré défi que de raconter cette vie sur scène aujourd’hui. Une compagnie romande s’est lancée à l’eau et voudrait ainsi mettre le feu sur les planches. Chanter, jouer, danser, comme une valse chaloupée ou renversante, comme une comédie musicale, reflet d’un art complet, palpitant, lumineux, vivant.

