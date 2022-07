Victime d’un trafic d’enfant – Mo Farah, l’homme qui a couru après la vérité Le Britannique de 39 ans, quadruple champion olympique, a révélé cette semaine sa vraie histoire, à la fois dramatique et exemplaire, terrible et lumineuse. Simon Meier

L’histoire de Mo Farah, ici en Diamond League en 2017, a ému toute l’Angleterre et plus loin encore. Mike Egerton/Keystone

Il était Mohamed Farah. L’un des plus grands athlètes de l’histoire, avec quatre médailles d’or olympiques autour du cou – deux chez lui à Londres en 2012, autant à Rio en 2016. Il était un conte de fées aux contours certes flous, un héros britannique adoubé par la foule et anobli par la reine Elizabeth II. Il incarnait un resplendissant soleil et une zone d’ombre aussi, en raison de sa collaboration centrale (2011-2017) avec le très controversé Alberto Salazar, expert de la magie noire en éprouvettes. Mohamed Farah était tout ça, bien plus encore, et, comme si cela ne suffisait pas, l’ex-roi des 5000 et 10’000 mètres a choisi d’être quelqu’un d’autre encore. Lui-même. Enfin.