Le cas de figure le plus spectaculaire est celui de l’enseignant maltraité: frappé ou insulté par un élève, voire par ses parents. L’enfant tyran, dont les psys nous annonçaient l’avènement il y a trente ans, est bel et bien parmi nous. Intolérant à la frustration, narcissiquement fragile, il a grandi, il s’est reproduit et il fait des dégâts.

Mais ce n’est qu’une facette d’un phénomène plus large: la violence au travail ne s’exerce plus seulement du haut vers le bas. Une sorte de tyrannie de la base est en train de trouver les conditions de sa réalisation. Elle va parfois jusqu’au meurtre professionnel.

Le moment est tragique. Car le chefaillon despotique qui met la main aux fesses de l’employée précaire n’a pas disparu. Ni le cadre déshumanisé qui broie sans états d’âme le maillon faible de son «team» dans un énième processus d’optimisation. La bonne nouvelle, c’est que le harcèlement sexuel et le mobbing au travail sont aujourd’hui reconnus comme des fléaux et combattus. La mauvaise nouvelle, c’est que ce mouvement de reconnaissance encourage la posture victimaire et érige la plainte au statut de vérité par défaut. Prononcez les mots de «management toxique», de «propos humiliants», de «gestes inappropriés», demandez à votre médecin de vous mettre à l’arrêt pour burn-out et, que vous soyez de bonne foi ou non, vous avez des chances non négligeables d’avoir la peau de votre supérieur avant même qu’on ait pu sérieusement établir s’il mérite l’opprobre ou pas.

Un ami médecin me dit son inquiétude de voir comment sa profession, entre bienveillance et complaisance, est utilisée dans cette évolution. J’ai la même perplexité concernant mon métier quand je vois se multiplier les articles frustrants sur des conflits de travail fumeux. Les dégâts sont prévisibles: l’abus de plainte décrédibilisera la plainte et le retour de bâton sera tragique pour les vraies victimes.

Autre effet pervers de cette dérive: les services RH, les instances dirigeantes dans les entreprises, les universités, les administrations, semblent tétanisées par le risque de plainte. Le candidat idéal à un poste de direction devient celui qui promet de ne pas faire de vagues. Sympa avec tout le monde, quitte à laisser pourrir les problèmes. Dénué d’ambitions perturbantes pour la routine de l’équipe en place. Sans projet autre que celui de favoriser le développement d’une population d’experts sur lesquels il pourra se décharger de sa responsabilité la plus élémentaire: affronter les conflits, les résoudre.

Pour la recherche, pour la culture, pour l’économie, ce ne sont pas de bonnes nouvelles.

